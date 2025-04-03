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Поліція Київщини здійснює розслідування за фактом катування неповнолітнього на Обухівщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

В середу, 2 квітня, під час моніторингу соцмереж в одному з Telegram-каналів правоохоронці виявили відео, на якому підлітки обливають невідомою речовиною хлопця.

Наразі поліцейські встановили всіх учасників події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 КК України (катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Розслідування триває.

Нагадаємо, 28 березня у місті Славутич на Київщині побили двох підлітків, одного з них госпіталізували.