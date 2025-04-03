Катування підлітка на Київщині: поліція відкрила кримінальну справу
Поліція Київщини здійснює розслідування за фактом катування неповнолітнього на Обухівщині
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
В середу, 2 квітня, під час моніторингу соцмереж в одному з Telegram-каналів правоохоронці виявили відео, на якому підлітки обливають невідомою речовиною хлопця.
Наразі поліцейські встановили всіх учасників події.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 КК України (катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Розслідування триває.
Нагадаємо, 28 березня у місті Славутич на Київщині побили двох підлітків, одного з них госпіталізували.
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