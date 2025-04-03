У столиці на Теремках відключили гарячу воду: в чому причина
У четвер, 3 квітня, на Теремках-2, на вулиці Василя Касіяна, сталася аварія з витоком гарячої води
Про це повідомляє міський Telegram-канал "Київ Комунальний", передає RegioNews.
Зазначається, що пошкодження оперативно локалізували.
Аварійна бригада "Київтеплоенерго" розпочала ремонт магістрального трубопроводу, побудованого 47 років тому.
Роботи триватимуть добу. Протягом цього часу гарячу воду тимчасово відключать у 132 будинках на Теремках.
Нагадаємо, в місті Рівне з квітня вводять погодинне обмеження водопостачання для побутових споживачів
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