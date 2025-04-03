В столице на Теремках отключили горячую воду: в чем причина

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В четверг, 3 апреля, на Теремках-2, на улице Василия Касияна, произошла авария с утечкой горячей воды

Об этом сообщает городской Telegram-канал "Киев Коммунальный", передает RegioNews.

Отмечается, что повреждения оперативно локализованы.

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" приступила к ремонту магистрального трубопровода, построенного 47 лет назад.

Работы будут продолжаться сутки. За это время горячую воду временно отключат в 132 домах на Теремках.

Напомним, в Ровно с апреля вводят почасовое ограничение водоснабжения для бытовых потребителей.