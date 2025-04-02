Стало известно, каким будет комендантский час в Киеве на Пасху

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В украинской столице комендантский час в Пасхальную ночь будет действовать без изменений, ночные богослужения в храмах будут проходить в режиме онлайн

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает RegioNews со ссылкой на КГГА.

"Это четвертая Пасха, которую отмечаем в условиях военного положения. Поэтому призываем горожан предпочесть онлайн-трансляции богослужений и помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00. Менять время комендантского часа в столице не планируется", – сообщил он.

Поворозник добавил, что в канун праздника власти города обратится к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинских медиа и через интернет.

Напомним, в Киеве увеличили разрешенную скорость на дорогах.