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01 апреля 2025, 13:39

В Киеве увеличили разрешенную скорость на дорогах

01 апреля 2025, 13:39
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фото: autoua.net
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В украинской столице ограничат количество участков для повышения скоростного режима

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Официальный портал Киева.

"По результатам комиссионного обследования столичных улиц потенциальное количество участков, где скоростной режим мог быть повышен до 80 км/ч, сократили с указанных 17 до 7. Впрочем, после дополнительного анализа аварийности участков на трех из них выявили случаи ДТП со летальными случаями в 2024 году. На этих трех отрезках – Приднепровском шоссе, Столичном шоссе и просп. Николая Бажана – повышение скорости не разрешат", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля, 2025 года увеличение скоростного режима до 80 км/ч в столице возможно только на четырех участках:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (только в одном направлении – от ул. Электриков до Гаванского моста).

Напомним, в Киеве мужчина обворовал автомобиль: ему светит 8 лет тюрьмы.

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