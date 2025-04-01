В Киеве увеличили разрешенную скорость на дорогах

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Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Официальный портал Киева.

"По результатам комиссионного обследования столичных улиц потенциальное количество участков, где скоростной режим мог быть повышен до 80 км/ч, сократили с указанных 17 до 7. Впрочем, после дополнительного анализа аварийности участков на трех из них выявили случаи ДТП со летальными случаями в 2024 году. На этих трех отрезках – Приднепровском шоссе, Столичном шоссе и просп. Николая Бажана – повышение скорости не разрешат", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля, 2025 года увеличение скоростного режима до 80 км/ч в столице возможно только на четырех участках:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбацкая (только в одном направлении – от ул. Электриков до Гаванского моста).

Напомним, в Киеве мужчина обворовал автомобиль: ему светит 8 лет тюрьмы.