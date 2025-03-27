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27 березня 2025, 13:45

У Києві демонтували майже тисячу незаконних рекламних конструкцій

27 березня 2025, 13:45
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фото: КМДА
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Із 10 до 21 березня у столиці тривали демонтажні роботи, під час яких прибрали 983 рекламні конструкції, розміщені з порушеннями. Особливу увагу приділили площі Українських Героїв та прилеглим вулицям

Як передає RegioNews, про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА.

"На площі Українських Героїв демонтували понад 215 конструкцій, зокрема 36 – у підземному переході. Ще 179 незаконних рекламних носіїв прибрали на прилеглих вулицях: Євгена Чикаленка, Великій Васильківській, Павла Скоропадського та Рогнідинській", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що системно очищають місто від незаконної реклами, адже безлад у рекламному просторі – це не лише питання естетики, а й безпеки.

Нагадаємо, в Києві поліцейські затримали чоловіка, який наніс ножове поранення своєму товаришу.

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