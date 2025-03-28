Строительство метро на Виноградаре: в Киеве на год перекроют часть проспекта

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В Киеве на участке проспекта Европейского Союза на год ограничат движение транспорта и пешеходов

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает RegioNews.

Речь идет об участке от просп. Василия Порика до просп. Свободы. Ограничения будут действовать с 5 апреля 2025 года по 5 апреля 2026 года.

"Ограничение движения связано со строительством участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь из электродепо в Подольском районе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, предварительно утвержденной Управлением патрульной полиции.

Об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта, курсирующего просп. Европейского Союза, сообщат дополнительно.

Напомним, в начале ноября 2024 года ООО "Группа компаний "Автострада" начало строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь. В частности, будет продолжена Сырецко-Печерская линия метро – от станции "Сырец".

Общая протяженность строительства составит 3,78 километра и будет включать шесть строительных участков.