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26 березня 2025, 22:55

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який жорстоко побив 19-річного хлопця

26 березня 2025, 22:55
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці розслідують побиття людини. Відомо, що це сталось на фоні сварки

Про це повідомляє Нацполіція в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Судитимуть жителя Кам'янського за завдання тяжких тілесних ушкоджень 19-річному хлопцю. Сам інцидент стався 1 лютого. Біля під'їзду багатоквартирного будинку між двома чоловіками стався конфлікт, і це переросло в бійку.

"Слідчі, під процесуальним керівництвом Кам’янської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно фігуранта до суду. Йому інкримінують скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 24 березня в Кривому Розі напали на журналіста одного з місцевих видань. Його госпіталізували до медзакладу із численними травмами.

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