Фото: ДСНС

У столиці рятувальники гасили пожежу в житловому будинку. На місці знайшли чоловіка без свідомості

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Пожежа сталась 25 березня о 10:55 на вулиці Гната Юри в Святошинському районі столиці. Загоряння сталось у квартирі багатоповерхівки, на четвертому поверсі. Рятувальники на місці знайшли там чоловіка без свідомості. Його передали медикам з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння та опіками верхніх кінцівок.

Пожежа охопила площу 5 квадратних метрів. Правоохоронці тепер встановлюють причини.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині загорівся будинок. На місці знайшли тіла двох чоловіків без ознак життя. Це були місцеві жителі 39 та 46 років. Ймовірна причина загоряння — необережність під час куріння.