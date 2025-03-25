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25 березня 2025, 01:51

На Черкащині через пожежі сухостою постраждали дві людини

25 березня 2025, 01:51
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Черкаському та Золотоніському районах сталися пожежі сухої рослинності, які призвели до травмування людей

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

У селі Мартинівка вогонь охопив майже 3 гектара, внаслідок чого жінка отримала опіки руки.

В селі Піщане чоловік отримав опіки 40% тіла, його госпіталізували. Вогонь знищив 600 квадратних метрів сухостою.

Пожежі приборкали рятувальники. Причиною займань стало необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, в Рівненській області під час спроб самостійно загасити займання сухої трави загинули дві людини.

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