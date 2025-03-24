Фото: ДСНС

На Житомирщині рятувальники гасили пожежу в житловому будинку. На жаль, на місці інциденту знайшли тіла чоловіків

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Пожежа сталась 24 березня близько 13:55 в селі Полянка. Там загорівся дерев'яний житловий будинок. Коли рятувальники приїхали за адресою - горів дах, а також приміщення будинку.

Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіла двох чоловіків без ознак життя. Це були місцеві жителі 39 та 46 років. Ймовірна причина загоряння — необережність під час куріння. Остаточну причину встановлюють фахівці.

Нагадаємо, на Рівненщині під час спроб самостійно загасити займання сухої трави загинули двоє людей. За словами сусідів, 83-річна жінка спалювала сміття. Згодом чоловік виявив її тіло без ознак життя.