19:32  24 березня
Трагічно загинула відома волонтерка і дружина загиблого воїна
19:55  24 березня
Стало відомо, якою буде погода у квітні
12:36  24 березня
У Вінниці на 102-му році життя померла легендарна розвідниця
UA | RU
UA | RU
24 березня 2025, 20:50

На Житомирщині загорівся будинок: є загиблі

24 березня 2025, 20:50
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині рятувальники гасили пожежу в житловому будинку. На жаль, на місці інциденту знайшли тіла чоловіків

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Пожежа сталась 24 березня близько 13:55 в селі Полянка. Там загорівся дерев'яний житловий будинок. Коли рятувальники приїхали за адресою - горів дах, а також приміщення будинку.

Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіла двох чоловіків без ознак життя. Це були місцеві жителі 39 та 46 років. Ймовірна причина загоряння — необережність під час куріння. Остаточну причину встановлюють фахівці.

Нагадаємо, на Рівненщині під час спроб самостійно загасити займання сухої трави загинули двоє людей. За словами сусідів, 83-річна жінка спалювала сміття. Згодом чоловік виявив її тіло без ознак життя.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
У Польщі вважають, що треба готуватися до нової агресії РФ - коли це може статися
24 березня 2025, 22:30
Не дайте росіянам вербувати ваших дітей: СБУ звернулась до батьків
24 березня 2025, 21:40
Удар по центру Сум: майже 90 постраждалих, серед них діти - Зеленський
24 березня 2025, 21:00
Україна та США уклали угоду про копалини - Трамп
24 березня 2025, 20:20
Розробив вірус для крадіжки даних: у Запоріжжі викрили хакера
24 березня 2025, 20:14
В Івано-Франківській ОВА прокоментували повідомлення про вибухи у горах
24 березня 2025, 20:05
Стало відомо, якою буде погода у квітні
24 березня 2025, 19:55
Стало відомо, коли у Києві відключать опалення
24 березня 2025, 19:42
Трагічно загинула відома волонтерка і дружина загиблого воїна
24 березня 2025, 19:32
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »