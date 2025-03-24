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24 березня 2025, 16:05

В Україні масово горять екосистеми: рятувальники показали наслідки

24 березня 2025, 16:05
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Фото: ДСНС
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В Україні в різних регіонах продовжуються пожежи. Рятувальники розповіли, скільки землі згоріло за останню добу

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

За останню добу в Україні вигоріло 613 гектарів землі. Рятувальники повідомляють про майже 700 пожеж в екосистемах. Зокрема, майже 70 пожеж сталось на Дніпропетровщині (76 гектарів), майже 50 загорянь сталось на Кіровоградщині (28 гектари ґрунту втрачено). Також у Чернігівській області 44 пожежі охопили понад 60 гектарів.

У Черкаській області сталось 52 пожежі, які знищили більш ніж 42 гектари сухої рослинності. Наймасштабніша пожежа за добу сталась у Золотоноші - полумʼя охопило 5 гектарів, знищило траву, сміття та очерет. Вогонь також перекидався на будівлі.

За словами рятувальників, список регіонів, де горіло, можна було б ще продовжувати. Найчастіше причинами пожеж є необережне поводження з вогнем або куріння. Рятувальники закликають не палити суху траву, бо вогонь - це неконтрольована стихія.

Рятувальники постійно наголошують на тому, що не можна палити траву. Такі дії знищують екосистему, вбивають тварин та можуть бути небезпечні людському життю. Зокрема, через спалювання сухостою виділяються шкідливі речовини: пил, чадний газ, оксиди азоту, важкі метали та канцерогенні сполуки.

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