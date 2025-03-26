Фото: ГСЧС

В столице спасатели тушили пожар в жилом доме. На месте нашли мужчину без сознания

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Пожар произошел 25 марта в 10:55 на улице Гната Юры в Святошинском районе столицы. Возгорание произошло в квартире многоэтажки, на четвертом этаже. Спасатели на месте обнаружили там мужчину без сознания. Его передали медикам с предварительным диагнозом отравления продуктами горения и ожогами верхних конечностей.

Пожар охватил площадь 5 квадратных метров. Стражи порядка теперь устанавливают причины.

Напомним, ранее в Житомирской области загорелся дом. На месте обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. Это были местные жители 39 и 46 лет. Вероятная причина возгорания – неосторожность во время курения.