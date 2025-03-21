У Києві та області перекриють вулиці: що відомо
Сьогодні у столиці та Київській області перекриють рух транспорту. Місто відвідають іноземні делегації
Про це повідомляє Управління державної охорони України, передає RegioNews.
Водіїв просять врахувати відповідну інформацію під час переміщення.
"Шановні жителі та гості міста Києва! 21 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві під час тривог громадський транспорт продовжить працювати навіть під час повітряних тривог. Нові правила набудуть чинності з 21 березня.
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