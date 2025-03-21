У Києві двоє чоловіків жорстоко побили військового через борг свого знайомого

фото: Київська міська прокуратура

Столичні правоохоронці затримали двох чоловіків, які напали на військовослужбовця та побили його, вимагаючи відмовитися від повернення боргу. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, інцидент стався на Стратегічному шосе. Потерпілий – військовий, який передав свій автомобіль знайомому. Під час користування той пошкодив машину, після чого вони домовились, що власник відремонтує авто, а винуватець компенсує 67 тисяч гривень.

Дізнавшись про фінансові зобов’язання, знайомі боржника вирішили втрутитися в ситуацію.

"Вони приїхали до потерпілого та жорстоко побили чоловіка, вимагаючи відмовитись від попередніх домовленостей", – йдеться в повідомленні.

Зловмисниками виявилися двоє мешканців Києва, 25-ти та 30-ти років. Поліцейські оперативно затримали їх та повідомили про підозру.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне зловмисникам загрожує до п’яти років ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві кредитори напали на іноземця через борг в $120 тисяч. Правоохоронці оголосили підозру трьом жителям чоловікам, які влаштували на дорогах столиці перегони зі стріляниною.