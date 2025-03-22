У Києві внаслідок російської атаки загорілася триповерхівка
У пʼятницю, 21 березня, близько 22:00 російська армія атакувала Київ безпілотниками
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Внаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа у Подільському районі міста на трьоому поверсі житлової триповерхівки. Вогонь перекинувся на мансардний поверх. Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей.
Пожежу ліквідували на площі 100 кв. метрів. На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, 21 березня близько 21:00 окупанти атакували Запоріжжя 12 дронами типу Shahed. Загинули дві людини: чоловік та його 14-річна донька. Серед 9 поранених – немовля.
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