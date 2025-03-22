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В ніч на 22 березня російські військові запустили на Київ 52 дрони. Через падіння уламків сталася пожежа в триповерхівці

Про це передає RegioNews із посиланням на КМВА.

Повітряна тривога ввечері 21 березня та в ніч на 22 березня тривала протягом 3 годин 28 хвилин – з 21:23 до 00:52.

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожих БпЛА", – йдеться у повідомленні.

ППО знищила 36 дронів, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Нагадаємо, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона сталася пожежа у триповерховому будинку в Подільському районі міста. Постраждалих немає.

Загалом в ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 100 дронів, ще 63 – локаційно втрачені