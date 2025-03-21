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21 березня 2025, 00:03

У Запоріжжі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та забив до смерті знайому

21 березня 2025, 00:03
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фото: поліція
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Під час конфлікту житель Запоріжжя з особливою жорстокістю зґвалтував та побив приятельку. Від отриманих травм жінка померла на місці

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Восени, 18 жовтня, до поліції звернувся запоріжець із заявою про те, що його дружина три дні тому пішла з дому та перестала виходити на зв’язок. Поліцейські розпочали пошуки 41-річної жінки – опитали знайомих, встановили коло її спілкування та ймовірне місце перебування.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні ввечері містянка прийшла до квартири свого товариша, звідки вже не вийшла живою. Неодноразово судимий за тяжкі злочини приятель жорстоко зґвалтував та забив свою гостю до смерті.

На місці поліцейські виявили тіло жінки із численними травмами по всьому тілу.

Зловмисника затримали та оголосили йому підозру.

Наразі досудове розслідування завершене та обвинувальний акт відносно фігуранта направлений до суду. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Нагадаємо, на Київщині суд залишив без змін вирок чоловіку, який вбив доньку та намагався вбити сина.

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Запоріжжя убивство суд згвалтування конфлікт довічне
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