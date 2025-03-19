У Києві учні початкових класів "замінували" школу

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Поліцейські встановили двох малолітніх хлопців, які напередодні "замінували" школу в Деснянському районі столиці

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає RegioNews.

Інцидент трапився у вівторок, 18 березня. Правоохоронців отримали повідомлення про замінування навчального закладу Деснянського району.

Поліцейські повідомили керівництво закладу та перевірили будівлю й прилеглу до неї територію — інформація виявилась хибною.

Згодом з'ясувалося, що неправдивий виклик зробили учні даної школи, 8 та 9 років. Діти пояснили, що хотіли перевірити швидкість реагування на виклик спеціальних служб.

За вчинки своїх дітей дорослим загрожує штраф, а з малолітніми правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, в Івано-Франківську затримали 26-річного чоловіка, який повідомив про замінування торгівельного центру "Велес". Після перевірки вибухотехніків та кінологів, вибухівки у ТРЦ не виявили. За псевдомінування чоловіка можуть ув'язнити на 6 років.