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17 березня 2025, 14:27

"Замінував" торговий центр: безробітний прикарпатець може сісти на 6 років

17 березня 2025, 14:27
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фото: Національна поліція
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В Івано-Франківську затримали 26-річного чоловіка, який повідомив про замінування торгівельного центру "Велес". Після перевірки вибухотехніків та кінологів, вибухівки у ТРЦ не виявили

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 14 березня о 10:30.

Правоохоронці встановили особу зловмисника за лічені години. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець Івано-Франківська. Фігурант раніше не судимий та офіційно ніде не працює.

Його виявили за місцем проживання. Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази: куртку та мобільний телефон фігуранта.

Затриманий зізнався у скоєному. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім цього поліцейські з'ясували, що фігурант причетний до крадіжки велосипеда в обласному центрі.

Відтак слідчі оголосили йому підозри. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Поліція Прикарпаття застерігає, що завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі. Максимальний термін, згідно з санкцією статті, шість років.

Нагадаємо, у Харкові чоловік повідомив про мінування мостів у місті. Інформація не підтвердилась. Тепер за неправдиве повідомлення його можуть посадити.

Івано-Франківськ фальшиве мінування торговий центр безробітний поліція
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