Власти сообщили подробности ночной атаки на Киев

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Сегодня ночью 19 марта российские войска снова атаковали столицу ударными дронами. ПВО сбила почти два десятка вражеских беспилотников на подступах к Киеву

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что воздушная тревога вечером 18 марта и в ночь на 19 марта продолжалась почти шесть часов.

"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 45 вражеских БпЛА. 19 уничтожено расчетами ПВО. Остальные — локационно потеряны или покинули воздушное пространство", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

Напомним, с вечера 18 марта в воздушном пространстве над Киевом фиксировались российские ударные БпЛА. Силы ПВО работали по вражеским целям.

Также сообщалось, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников в Киевской области ранен человек, также повреждены и разрушены девять домов.