Ворожі БпЛА атакують столицю: у Києві працює ППО
Ввечері 18 березня у повітряному просторі над Києвом зафіксували російські ударні БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих цілях
Про це повідомляє RegioNews з посланням на офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві під час тривог громадський транспорт продовжить працювати навіть під час повітряних тривог. Нові правила набудуть чинності з 21 березня.
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