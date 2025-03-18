Ворожі БпЛА атакують столицю: у Києві працює ППО

фото: КМВА

Ввечері 18 березня у повітряному просторі над Києвом зафіксували російські ударні БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих цілях

Про це повідомляє RegioNews з посланням на офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під час тривог громадський транспорт продовжить працювати навіть під час повітряних тривог. Нові правила набудуть чинності з 21 березня.