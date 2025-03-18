У Києві уламки російського дрона впали на територію школи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні у вівторок, 18 березня, після ранкової атаки дронів ворога у Києві зафіксовано падіння уламків БпЛА на території навчального закладу

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає RegioNews.

Зазначається, що уламки безпілотника впали на територію школи в Деснянському районі столиці.

"За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце", — зазначив він.

Водночас очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що падіння уламків збитого ворожого БпЛА зафіксовано на території навчального закладу по вул. Путивльська.

На відкритій місцевості займання. Працюють служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

За даними КМВА, учні школи під час тривоги знаходились в укритті.

Нагадаємо, впродовж 17 березня окупанти завдали 442 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. Постраждалих серед населення немає.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, ще 7 – поранені.