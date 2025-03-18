Вражеские БпЛА атакуют столицу: в Киеве работает ПВО
Вечером 18 марта в воздушном пространстве над Киевом были зафиксированы российские ударные БпЛА. Силы ПВО работают по вражеским целям
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Местных жителей призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве во время тревог общественный транспорт продолжит работу даже во время воздушных тревог. Новые правила вступят в силу с 21 марта.
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