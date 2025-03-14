У Києві судитимуть чоловіка, який запросив додому двох неповнолітніх хлопців та зґвалтував
42-річний житель столиці підозрюється у зґвалтуванні двох підлітків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Правоохоронці встановили, що киянин запросив двох хлопців 14 та 15 років до квартири своєї матері, де ніхто не живе, пропонуючи начебто пригостити пивом. Втім, там він напоїв підлітків горілкою, показував порнографічне відео та зґвалтував. Лише через добу хлопці розповіли про це батькам, які звернулись до правоохоронних органів.
Ґвалтівника затримали. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Києві хлопець отримав удар струмом, залізши між вагонами електрички.
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