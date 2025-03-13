У Києві хлопець отримав удар струмом, залізши між вагонами електрички

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Хлопець заліз між вагонами потяга «Київ-Козятин», там його вдарило током і він загорівся

Як передає RegioNews, відповідні відеоролики поширили у телеграм-каналі Труха Київ.

Щоб врятувати життя постраждалому, один з чоловіків застосував вогнегасник.

Згодом на місце події прибули медики.

Відомо, що постраждалому 13 років, у нього вивихи рух та ніг, а також опіки 2-3 степені.

Обережно! Людям з вразливою психікою це відео дивитися не варто!

Нагадаємо, на Київщині жінка палила суху траву і спричинила масштабну пожежу.