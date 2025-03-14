В Киеве будут судить мужчину, который пригласил домой двух несовершеннолетних парней и изнасиловал
42-летний житель столицы подозревается в изнасиловании двух подростков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Правоохранители установили, что киевлянин пригласил двух парней 14 и 15 лет в квартиру своей матери, где никто не живет, предлагая вроде бы угостить пивом. Впрочем, там он напитал подростков водкой, показывал порнографическое видео и изнасиловал. Только через сутки ребята рассказали об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
Насильника задержали. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве парень получил удар током, забравшись между вагонами электрички.
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