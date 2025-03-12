ілюстративне фото: пресслужба КМДА

У вівторок, 11 березня, у столиці були зафіксовані два рекорди температури повітря

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

"Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 11 березня у столиці було зафіксовано два рекорди температури повітря", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що максимальна температура повітря після полудня досягла 19,7°С, що на 2,8°С вище, ніж у 1914 році.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати та склала 10,5°С, що перевищило попередній рекордний показник 1914 року на 0,4°С, а кліматичну норму – на 8,5°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 16 квітня", – зазначили у ЦГО.

Нагадаємо, у Києві з 7 по 9 березня були зафіксовані п'ять температурних рекордів. Показники відповідали погодним умовам кінця квітня.