У Києві сталася велика пожежа на складі
Пожежа сталася 13 березня близько 00:40 у Деснянському районі столиці
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Горіла одноповерхова складська будівля на вулиці Якова Гніздовського.
Пожежу на площі 450 кв. метрів ліквідували за дві години.
На щастя, жертв чи постраждалих немає. Причину займання встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 9 березня на Житомирщині через займання сухої трави згорів склад ферми.
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