Вкрав iPhone — загрожує 8 років ув'язнення: у Києві чоловіку оголосили підозру

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Крадіжка сталася в січні в одному з магазинів у Солом’янському районі Києва. Фігуранта судитимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Працівник торгової точки поінформував правоохоронців про крадіжку гаджета.

Слідчі переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили особу крадія. Ним виявився 32-річний мешканець Київської області, раніше судимий за майнові злочини.

Поліцейські розшукали зловмисника та вилучили у його помешканні вкрадений телефон. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру і крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

"За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Києві прибиральниця обікрала салон краси.