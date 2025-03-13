Украл iPhone — грозит 8 лет тюрьмы: в Киеве мужчине объявили подозрение
Кража произошла в январе в одном из магазинов в Соломенском районе Киева. Фигуранта будут судить
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.
Работник торговой точки проинформировал правоохранителей о краже гаджета.
Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность вора. Им оказался 32-летний житель Киевской области, ранее судимый за имущественные преступления.
Полицейские разыскали злоумышленника и изъяли в его доме украденный телефон. Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении и воровстве, совершенном в условиях военного положения.
"За совершенное мужчине грозит до восьми лет заключения", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Киеве уборщица обворовала салон красоты.