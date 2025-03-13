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13 марта 2025, 15:10

Украл iPhone — грозит 8 лет тюрьмы: в Киеве мужчине объявили подозрение

13 марта 2025, 15:10
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фото: Нацполиция
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Кража произошла в январе в одном из магазинов в Соломенском районе Киева. Фигуранта будут судить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Работник торговой точки проинформировал правоохранителей о краже гаджета.

Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность вора. Им оказался 32-летний житель Киевской области, ранее судимый за имущественные преступления.

Полицейские разыскали злоумышленника и изъяли в его доме украденный телефон. Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении и воровстве, совершенном в условиях военного положения.

"За совершенное мужчине грозит до восьми лет заключения", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Киеве уборщица обворовала салон красоты.

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