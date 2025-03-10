У Києві можуть встановити пам'ятник американському президенту
Група народних депутатів зареєструвала проект постанови про спорудження пам’ятника Джорджу Вашингтону в Києві
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Верховної Ради.
Ініціаторами проекту виступають Олександр Ковальчук, Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Галина Янченко та Микола Тищенко.
Проект постанови передано на розгляд керівництву.
Нагадаємо, Джордж Вашингтон – перший президент Сполучених Штатів (1789—1797), батько-засновник США.
Раніше повідомлялось, що Києві до 4 років позбавлення волі засудили водія, який переїхав 14-річну дівчину і залишив її без допомоги.
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