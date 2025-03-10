В Киеве могут установить памятник американскому президенту
Группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления о постройке памятника Джорджу Вашингтону в Киеве
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Инициаторами проекта выступают Александр Ковальчук, Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук, Галина Янченко и Николай Тищенко.
Проект постановления передан на рассмотрение руководству.
Напомним, Джордж Вашингтон – первый президент Соединенных Штатов (1789-1797), отец-основатель США.
Ранее сообщалось, что в Киеве к 4 годам лишения свободы приговорили водителя, который переехал 14-летнюю девушку и оставил ее без помощи.
В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в чем причинаВсе новости »
08 марта 2025, 10:10В Киеве заметили голого мужчину, разгуливавшего по городу с пистолетом
07 марта 2025, 16:15В Киеве мужчина обманул волонтера на 400 тыс. грн: что придумал мошенник
07 марта 2025, 15:47
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Украине изменился показатель для исчисления пенсий
10 марта 2025, 20:05В США заявили, что от результатов переговоров в Саудовской Аравии будет зависеть возобновление помощи Украине
10 марта 2025, 19:48Влияние Комарницкого на киевских чиновников, миллиарды на столичной земле: Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города"
10 марта 2025, 19:45Трагедия на Черниговщине: дети провалились под лед, погиб 9-летний мальчик
10 марта 2025, 19:32В Одесской области исчезли две несовершеннолетние девушки
10 марта 2025, 19:22В Ровенской области четверо несовершеннолетних попали в ДТП, одного ребенка госпитализировали в реанимацию
10 марта 2025, 19:05В Сумах разграбили могилу военного
10 марта 2025, 18:47В Тернополе приостанавливают отопительный сезон из-за рекордного потепления
10 марта 2025, 18:45В Днепре полицейские задержали преступника, обворовавшего автомобиль военного
10 марта 2025, 18:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины