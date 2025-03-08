У Києві погіршився стан повітря: в чому причина
У столиці в суботу, 8 березня, тимчасово погіршився стан повітря у зв'язку із пожежами в екосистемі Київської області та маловітряною погодою
Про це повідомляє КМДА із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, передає RegioNews.
Зазначається, що станом на 8:00 зафіксовано високий рівень забрудненості атмосферного повітря у столиці. Водночас рівень радіаційного фону по всьому місту відповідає нормі.
За даними КМДА, виявлено підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення якості повітря є пожежі на території екосистем Київської області, а також метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру, які сприяють накопиченню шкідливих часток у приземному шарі атмосфери.
До стабілізації ситуації зі станом повітря мешканцям міста рекомендується:
- зачинити вікна;
- мінімізувати перебування на відкритому повітрі;
- пити багато води;
- використовувати очищувачі повітря на максимальній потужності, якщо вони є в наявності.
Нагадаємо, в Києві 6 березня було зафіксовано три температурні рекорди.