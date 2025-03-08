У Києві погіршився стан повітря: в чому причина

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці в суботу, 8 березня, тимчасово погіршився стан повітря у зв'язку із пожежами в екосистемі Київської області та маловітряною погодою

Про це повідомляє КМДА із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 8:00 зафіксовано високий рівень забрудненості атмосферного повітря у столиці. Водночас рівень радіаційного фону по всьому місту відповідає нормі.

За даними КМДА, виявлено підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення якості повітря є пожежі на території екосистем Київської області, а також метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру, які сприяють накопиченню шкідливих часток у приземному шарі атмосфери.

До стабілізації ситуації зі станом повітря мешканцям міста рекомендується:

зачинити вікна;

мінімізувати перебування на відкритому повітрі;

пити багато води;

використовувати очищувачі повітря на максимальній потужності, якщо вони є в наявності.

Нагадаємо, в Києві 6 березня було зафіксовано три температурні рекорди.