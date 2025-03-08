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08 березня 2025, 10:10

У Києві погіршився стан повітря: в чому причина

08 березня 2025, 10:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У столиці в суботу, 8 березня, тимчасово погіршився стан повітря у зв'язку із пожежами в екосистемі Київської області та маловітряною погодою

Про це повідомляє КМДА із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 8:00 зафіксовано високий рівень забрудненості атмосферного повітря у столиці. Водночас рівень радіаційного фону по всьому місту відповідає нормі.

За даними КМДА, виявлено підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення якості повітря є пожежі на території екосистем Київської області, а також метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру, які сприяють накопиченню шкідливих часток у приземному шарі атмосфери.

До стабілізації ситуації зі станом повітря мешканцям міста рекомендується:

  • зачинити вікна;
  • мінімізувати перебування на відкритому повітрі;
  • пити багато води;
  • використовувати очищувачі повітря на максимальній потужності, якщо вони є в наявності.

Нагадаємо, в Києві 6 березня було зафіксовано три температурні рекорди.

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