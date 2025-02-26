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На Київщині сталась аварія за участі неповнолітнього. Підліток керував мотоциклом, коли в нього в'їхав легковик

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 25 лютого, близько 18:20, у місті Обухів. За попередніми даними, 58-річний водій DAF їхав головною дорогою. Потім під час маневру він повернув ліворуч та зіткнувся з мотоциклом Suzuki. Водієм двоколісного виявився неповнолітній.

У поліції повідомили, що 17-річний підліток отримав травми. Тому його госпіталізували до лікарні. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом аварії.

"Поліція Київщини закликає учасників дорожнього руху до максимальної обережності на дорозі. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та обирайте безпечну швидкість", - звернулись поліцейські до учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, що напередодні в Івано-Франківській області теж сталась аварія з неповнолітнім. Тоді невідомий на авто Volvo зіткнувся з автомобілем Skoda, після чого зник. Його розшукали, і це виявився 17-річний юнак. Відповідно, він не мав права керувати авто. Крім того, виявилося, що він керував машиною п'яним.