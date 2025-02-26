У Києві затримали чоловіка, який відправляв наркотики поштою під виглядом лампочок

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Жителю Києва оголосили підозру в незаконному зберіганні та збуті великої партії психотропної речовини PVP

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік намагався відправити поштою 28 пакунків з наркотиками та психотропами, запакованими як лампочки. Клієнтів чоловік шукав через телеграм-канал.

В нього вдома під час обшуку знайшли амфетамін, пігулки МДМА (екстазі), канабіс, кристалоподібні речовини, пакети з вже розфасованими наркотичними речовинами для подальшого збуту, а також велику кількість лампочок, що мали слугувати прикриттям під час наступних відправлень.

Вартість наркотиків, які збував чоловік, на "чорному" ринку становить понад 500 тисяч гривень.

Вирішується питання про взяття зловмисника під варту.

Правоохоронці з’ясовують канали постачання та причетних до збуту наркотиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі викрили масштабну схему постачання заборонених речовин в аптеки.