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26 лютого 2025, 10:34

У Києві шахраї "видали заміж" померлу жінку

26 лютого 2025, 10:34
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фото: поліція
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Трьом учасникам шахрайської схеми у Києві, які "видали заміж" померлу власницю трикімнатної квартири заради заволодіння її спадщиною, повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, що після смерті 51-річної жінки, яка не мала спадкоємців, залишилась трикімнатна квартира у Солом’янському районі міста Києва вартістю 2,7 млн гривень.

"Зловмисники підшукали киянина, який погодиться вдавати чоловіка померлої для того, щоб отримати її квартиру як спадщину. Він надав свої документи для оформлення підробленого свідоцтва про одруження, в якому вказали, що шлюб укладено ще у 1998 році в російській федерації", - йдеться у повідомленні.

Учасник шахрайства отримав свідоцтво про право на спадщину, після чого шахраї намагалися продати квартиру. Їх затримали правоохоронці одразу ж після укладання угоди купівлі-продажу квартири.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру та всім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі судитимуть жінку, яка продала квартиру, а згодом спалила її.

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