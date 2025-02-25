У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo: водія з легковика витягували очевидці
ДТП сталася 24 лютого близько 17:00 в Оболонському районі столиці
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На вулиці Богатирській зіткнулись легковик Toyota та вантажівка Volvo.
Водій легковика опинився заблокованим. Попередньо, його витягли перехожі до прибуття рятувальників та передали медикам.
Надзвичайники відключили клеми акумуляторної батареї та силовий кабель з батареї гібридного авто.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 20 лютого на Київщині легковик в’їхав у зупинку та протаранив маршрутку. Постраждали пасажир авто та двоє пасажирів маршрутки.
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