Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 42-річний чоловік проник до авто, яке було припарковано біля автостанції у центрі Черкас. Всередині авто була 23-річна жінка. Чоловік приставив до її шиї предмет, схожий на бритву, та почав вимагати віддати йому телефон.

Коли він почув відмову, то вдарив її двічі кулаками в голову та втік. Правоохоронці знайшли його, суд вирішив відправити його під варту. Тепер чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Також раніше в Тернополі жінка стала жертвою пограбування. На неї напав чоловік та викрав сумку з 80 тисячами гривень. Нападником виявився 38-річний житель. Правоохоронці оголосили йому про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.