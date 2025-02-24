Прогноз погоди в Україні на 24 лютого: без опадів, але з морозами

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У понеділок, 24 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях невеликий сніг

Про це повідомив Український гідрометцентр, інформує RegioNews.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла, на сході країни 2-7° морозу; у західних областях вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві та Київській області завтра буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура у столиці вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°. На Київщині вночі 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла.

Нагадаємо, на Прикарпатті замерз один з найбільших водоспадів України — Манявський.