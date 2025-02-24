Прогноз погоди в Україні на 24 лютого: без опадів, але з морозами
У понеділок, 24 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях невеликий сніг
Про це повідомив Український гідрометцентр, інформує RegioNews.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла, на сході країни 2-7° морозу; у західних областях вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° тепла.
У Києві та Київській області завтра буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура у столиці вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°. На Київщині вночі 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла.
Нагадаємо, на Прикарпатті замерз один з найбільших водоспадів України — Манявський.
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
На Львівщині прикордонники виявили ікони, які намагалися вивезти до Італії
24 лютого 2025, 02:31У Житомирі чоловік вдарив 7-річного пасинка ногою в обличчя
24 лютого 2025, 01:52В Одесі горів двоповерховий будинок: є постраждалі
24 лютого 2025, 01:23На Київщині пʼятеро рибалок опинилися у крижаній пастці
24 лютого 2025, 00:56Маск, Трамп і відповідальність за слова: що може означати залежність для України
24 лютого 2025, 00:21В одному з районів Києва впали уламки збитого дрона
24 лютого 2025, 00:02Переговори з Трампом, гарантії безпеки та вимога виборів: головні заяви Зеленського на пресконференції
23 лютого 2025, 19:15На Волині в автобусі, що прямував з Польші до Києва, знайшли 28 тисяч діамантів
23 лютого 2025, 18:20Росіяни розстріляли полонених українських бійців у Курській області
23 лютого 2025, 17:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі блоги »