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24 февраля 2025, 07:00

В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали

24 февраля 2025, 07:00
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фото: kyivcity.gov.ua
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В центре Киева 24 февраля введены временные ограничения дорожного движения и парковка авто. Это связано с визитом иностранных делегаций

Об этом сообщает КМВА и Управление государственной охраны Украины, передает RegioNews.

В течение 24 февраля будут действовать ограничения движения и парковки автомобилей в Печерском и Шевченковском районах.

Будут действовать ограничения движения общественного транспорта с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

  • ул. Большой Житомирской: на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской;
  • ул. Михайловской: на участке от ул. Большой Житомирской пер. Михайловского;
  • ул. Владимирской: на участке от ул. Большой Житомирской до Владимирского проезда;
  • Владимирский проезд.

С 07:00 до 11:00 по ул. Крещатик: на участке Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого.

Как сообщили в Управлении госохраны, в понедельник с 07:00 до 11:00 ограничат вход и выход к станции метро "Майдан Незалежности".

При этом сама станция будет работать, а эскалатор не будет функционировать. В случае воздушной тревоги станция без ограничений будет работать как укрытие.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что в понедельник, 24 февраля, в Киев прибудут лидеры 13 стран. Он хочет обсудить с партнерами возможные гарантии безопасности на отдельной встрече, которая может состояться в одной из столиц Европы. В понедельник в Киеве состоится саммит, в котором примут участие лидеры стран и, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Будут присутствовать 13 лидеров офлайн, также онлайн будет 24 лидера.

метро Киев транспорт дорожное движение ограничение движения
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