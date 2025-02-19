У столичному метро технічний збій: недоступна оплата проїзду карткою

фото: КП "Київський метрополітен"

Сьогодні зранку в Києві стався збій в роботі метро. На "червоній" гілці підземки виникли проблеми з оплатою проїзду

Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що на турнікетах деяких станцій "червоної" лінії метро через технічний збій тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою.

Йдеться про станцію від "Академмістечка" до "Вокзальної".

Від станції "Університет" до станції "Лісова", на "синій" та "зеленій" лініях турнікети працюють у звичайному режимі.

Сплатити за проїзд можна:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий ;

паперовим qr-квітком.

Усі інші види оплати пропуску працюють у звичайному режимі.

Фахівці "Київського метрополітену" працюють над усуненням несправностей.

Нагадаємо, днями у Києві госпіталізували 20-річного юнака, який вирішив розважитись, нехтуючи правилами поведінки в метрополітені. Пасажир отримав складні травми обличчя та забій руки.