фото: КП "Киевский метрополитен"

Сегодня утром в Киеве произошел сбой в работе метро. На "красной" ветке подземки возникли проблемы с оплатой проезда

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews.

Отмечается, что на турникетах некоторых станций "красной" линии метро из-за технического сбоя временно недоступна оплата проезда по банковской карте.

Речь идет о станции от "Академгородка" до "Вокзальной".

От станции "Университет" до станции "Лесная", на "синей" и "зеленой" линиях турникеты работают в обычном режиме.

Оплатить за проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажный qr-цветок.

Все остальные виды оплаты пропуска работают в обычном режиме.

Специалисты "Киевского метрополитена" работают над устранением неисправностей.

Напомним, на днях в Киеве госпитализировали 20-летнего юношу, который решил развлечься, пренебрегая правилами поведения в метрополитене. Пассажир получил сложные травмы лица и ушиб руки.