В столичном метро технический сбой: недоступная оплата проезда картой
Сегодня утром в Киеве произошел сбой в работе метро. На "красной" ветке подземки возникли проблемы с оплатой проезда
Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews.
Отмечается, что на турникетах некоторых станций "красной" линии метро из-за технического сбоя временно недоступна оплата проезда по банковской карте.
Речь идет о станции от "Академгородка" до "Вокзальной".
От станции "Университет" до станции "Лесная", на "синей" и "зеленой" линиях турникеты работают в обычном режиме.
Оплатить за проезд можно:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бумажный qr-цветок.
Все остальные виды оплаты пропуска работают в обычном режиме.
Специалисты "Киевского метрополитена" работают над устранением неисправностей.
Напомним, на днях в Киеве госпитализировали 20-летнего юношу, который решил развлечься, пренебрегая правилами поведения в метрополитене. Пассажир получил сложные травмы лица и ушиб руки.