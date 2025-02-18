У Києві рятувальники витягли собаку з Дніпра
В Оболонському районі столиці пес, побачивши лебедя, вибіг на тонкий лід та провалився у воду. Працівники ДСНС врятували тварину і передали її господині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС України.
"На затоці Собаче гирло в Оболонському районі пес побачив лебедя й, не роздумуючи, кинувся до нього. Та лід на річці виявився тонким… В одну мить чотирилапий опинився у крижаній воді, безсилий вибратися самостійно", - йдеться у повідомленні.
На порятунок прийшли водолази ДСНС: за допомогою спеціального обладнання вони витягли чотирилапого з води.
Нагадаємо, в Одеській області діти провалилися під кригу і загинули. Трагедія сталася 15 лютого.
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