У Києві рятувальники витягли собаку з Дніпра

фото: ДСНС

В Оболонському районі столиці пес, побачивши лебедя, вибіг на тонкий лід та провалився у воду. Працівники ДСНС врятували тварину і передали її господині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС України.

"На затоці Собаче гирло в Оболонському районі пес побачив лебедя й, не роздумуючи, кинувся до нього. Та лід на річці виявився тонким… В одну мить чотирилапий опинився у крижаній воді, безсилий вибратися самостійно", - йдеться у повідомленні.

На порятунок прийшли водолази ДСНС: за допомогою спеціального обладнання вони витягли чотирилапого з води.

Нагадаємо, в Одеській області діти провалилися під кригу і загинули. Трагедія сталася 15 лютого.