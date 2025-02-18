В Киеве спасатели вытащили собаку из Днепра

фото: ГСЧС

В Оболонском районе столицы пес, увидев лебедя, выбежал на тонкий лед и провалился в воду. Работники ГСЧС спасли животное и передали его хозяйке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

"На заливе Собачье устье в Оболонском районе пес увидел лебедя и, не раздумывая, бросился к нему. Но лед на реке оказался тонким… В мгновение ока четвероногий оказался в ледяной воде, бессильный выбраться самостоятельно", - говорится в сообщении.

На спасение пришли водолазы ГСЧС: с помощью специального оборудования они вытащили четырехлапого из воды.

Напомним, в Одесской области дети провалились под лед и погибли. Трагедия произошла 15 февраля.