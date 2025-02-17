На Волині школи перейшли на дистанційне навчання: названа причина

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У Волинській області зафіксували значне перевищення епідемічного порогу. У зв’язку з цим навчальні заклади та окремі класи у школах перевели на дистанційне навчання, деякі дитсадки повністю закрили

Про це повідомив у Фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

"Спостерігається перевищення епідпорогу на 41%. Рівень інтенсивності епідемічного процесу – середній", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що ріст кількості випадків грипу та ГРВІ порівняно з минулим тижнем становить 37%. Найбільше хворіють діти віком 5-14 років.

"Обмежувальні заходи запроваджено в понад 20 закладах загальної середньої освіти області. Зокрема, на дистанційне навчання переведені близько 50 класів міста Луцька та Луцького району. Через значну відсутність дітей з приводу ГРВІ закриті чотири заклади дошкільної освіти", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Вінниці школярі теж перейшли на дистанційне навчання. Відповідне рішення було ухвалено 14 лютого.