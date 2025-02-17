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У столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Через падіння уламків російського БпЛА загорілися авто біля житлового будинку

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Приблизно о 22:26 в столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО по ворожих БПЛА.

"У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч", - повідомив Кличко.

Також у соцмережах повідомили, що після вибуху в одному з будинків обірвалась стеля.

Нагадаємо, що 17 лютого російські війська також атакували дроном Куп'янщину. Відомо, що внаслідок ворожої атаки загорілося авто, в якому був водій. Повідомлялося, що в чоловіка гостра реакція на стрес. Сама автівка згоріла.