Фото: скрин

В столице во время воздушной тревоги раздались взрывы. Из-за падения обломков российского БПЛА загорелись автомобили возле жилого дома

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Приблизительно в 22:26 в столице во время воздушной тревоги раздались взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО по враждебным БПЛА.

"В Святошинском районе упали обломки вражеского БпЛА. Предварительно есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят автомобили во дворе жилого дома рядом", - сообщил Кличко.

Также в соцсетях сообщили, что после взрыва в одном из домов оборвался потолок.

Напомним, что 17 февраля российские войска также атаковали дроном Купянщину. Известно, что в результате вражеской атаки загорелось авто, в котором находился водитель. Сообщалось, что у мужчины острая реакция на стресс. Сама машина сгорела.