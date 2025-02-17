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17 февраля 2025, 22:52

В Киеве упали обломки российского БпЛА: возле домов горят авто

17 февраля 2025, 22:52
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Фото: скрин
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В столице во время воздушной тревоги раздались взрывы. Из-за падения обломков российского БПЛА загорелись автомобили возле жилого дома

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Приблизительно в 22:26 в столице во время воздушной тревоги раздались взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО по враждебным БПЛА.

"В Святошинском районе упали обломки вражеского БпЛА. Предварительно есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят автомобили во дворе жилого дома рядом", - сообщил Кличко.

Также в соцсетях сообщили, что после взрыва в одном из домов оборвался потолок.

Напомним, что 17 февраля российские войска также атаковали дроном Купянщину. Известно, что в результате вражеской атаки загорелось авто, в котором находился водитель. Сообщалось, что у мужчины острая реакция на стресс. Сама машина сгорела.

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