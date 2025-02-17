Закупівля граніту для Лісового кладовища: справу ексдиректора ритуальної служби передали до суду

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У Києві cудитимуть ексдиректора ритуальної служби, який закупив гранітні плити для для колумбарної стіни на Лісовому кладовищі зі збитком в 2 млн грн

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Обвинувальний акт направили до суду. 53-річного колишнього керівника підприємства судитимуть за ч. 4 ст. 191 (розтрата бюджетних коштів у великих розмірах, вчинена службовою особою) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у 2019 році на Лісовому кладовищі почали будівництво колумбарної стіни. Директор ритуальної служби навмисно завищив ціну, вказавши неіснуючі характеристики граніту у проєктній документації. Підрядна організація поставила майже 1500 квадратних метрів граніту, який потім використали як меморіальну дошку. Слідство встановило, що місто переплатило підряднику понад 2 млн грн бюджетних коштів за цей граніт.