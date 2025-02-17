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17 лютого 2025, 14:19

У столиці згоріло авто ексзаступниці головреда "Страна.юа" Крюкової, яка зараз під санкціями

17 лютого 2025, 14:19
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фото: Українська правда
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У Києві спалили Range Rover колишньої заступниці головреда "Страна.юа" Світлани Крюкової

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на правоохоронців та саму Світлану Крюкову, передає RegioNews.

Інцидент трапився 13 лютого. Правоохоронців повідомили, що ближче до опівночі в одному з дворів у Деснянському районі сталося загоряння автомобіля Range Rover, фактичним користувачем якого є Крюкова.

"Машина згоріла. Так із Днем закоханих мене ще ніхто не вітав. Місяць тому на мене указом президента наклали санкції. Серед іншого в пунктах указу значилося обмеження користуватися і розпоряджатися своїм рухомим майном. Тому я взяла водія. Найчастіше на цьому автомобілі водій розвозив по спортивних секціях дітей, а вечорами він забирав авто до себе на район і паркував під будинком. Там і стався інцидент", - розповіла Крюкова.

Вогонь пошкодив квартиру другого поверху будинку та фасад. На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі поліція встановлює, що стало причиною загоряння. Проводяться відповідні експертизи та розшукові дії.

Сама ж Крюкова заявила, що "замовники їй зрозумілі", але "називати імена конкретних осіб необачно".

"Коло моїх недоброзичливців широке і зрозуміле, деякі з них позначилися задовго до санкцій. Останніми місяцями я перебуваю в судовому процесі з блогером Ігорем Лаченковим, активістом Денисом Кошельніком та їхніми друзями… Очевидно, що є в мене і недоброзичливці в Офісі президента… Сьогодні дізналася для себе нове прізвище – Дмитро Литвин", – додала Крюкова.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 19 січня підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції щодо пропагандистів, які працюють на Росію, а також позбавив державних нагород низку проросійських діячів.

До санкційного списку зокрема і потрапила колишня заступниця головреда "Страна.юа" Світлана Крюкова.

А минулого тижня РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука.

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